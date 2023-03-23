Россияне стремятся снова захватить Купянск, — британская разведка

Российские войска в Купянске летом 2022 года

На севере Луганской области российские оккупационные войска усилили давление на позиции сил обороны Украины. Вероятно, россияне пытаются во второй раз захватить Купянск, уволенный ВСУ еще в сентябре.

Об этом говорится в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта от министерства обороны Великобритании.

Бои на участке Сватово-Кременная

Британские военные аналитики напомнили, что с начала марта российская армия активизировалась на участке фронта в районе населенных пунктов Кременная и Сватово на севере Луганской области.

По информации британской разведки, оккупационные войска частично восстановили контроль над непосредственными происками к Кременной.

Местами российские захватчики продвинулись на несколько километров.

Харьковские планы рф

Россияне, как отмечает британское минобороны, предположительно пытаются двигаться дальше к западу от своих нынешних оборонительных линий, за реку Оскол.

Военные аналитики Соединенного Королевства предполагают, что командование оккупационной армией россии в Украине планирует снова захватить Купянск.

Напомним, что украинские войска уволили Купянск в первой половине сентября 2022 года, во время неожиданного контрнаступления.

Фото из российских СМИ