Россияне стремятся снова захватить Купянск, — британская разведка
На севере Луганской области российские оккупационные войска усилили давление на позиции сил обороны Украины. Вероятно, россияне пытаются во второй раз захватить Купянск, уволенный ВСУ еще в сентябре.
Об этом говорится в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта от министерства обороны Великобритании.
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Бои на участке Сватово-Кременная
Британские военные аналитики напомнили, что с начала марта российская армия активизировалась на участке фронта в районе населенных пунктов Кременная и Сватово на севере Луганской области.
По информации британской разведки, оккупационные войска частично восстановили контроль над непосредственными происками к Кременной.
Местами российские захватчики продвинулись на несколько километров.
Харьковские планы рф
Россияне, как отмечает британское минобороны, предположительно пытаются двигаться дальше к западу от своих нынешних оборонительных линий, за реку Оскол.
Военные аналитики Соединенного Королевства предполагают, что командование оккупационной армией россии в Украине планирует снова захватить Купянск.
Напомним, что украинские войска уволили Купянск в первой половине сентября 2022 года, во время неожиданного контрнаступления.
Фото из российских СМИ