Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області: є загиблі arrow

Росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області: є загиблі

5 серпня 2023 22:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області: є загиблі
Наслідки російської атаки. Фото: Володимир Зеленський
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на центр переливання крові у Купʼянській громаді Харківщини. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Реакція Президента

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу. Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів — це справа честі для всіх, хто цінує життя", — наголосив глава держави.

Обстріли Харківської області

Раніше ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння завдав удари по населених пунктах Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу Ізюмського району одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, в Ізюмському районі під час проведення розмінування поля трактор натрапив на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, окрім сільськогосподарської машини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз