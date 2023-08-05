Росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області: є загиблі

Наслідки російської атаки. Фото: Володимир Зеленський

Російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на центр переливання крові у Купʼянській громаді Харківщини. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Реакція Президента

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу. Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів — це справа честі для всіх, хто цінує життя", — наголосив глава держави.

Обстріли Харківської області

Раніше ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння завдав удари по населених пунктах Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу Ізюмського району одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, в Ізюмському районі під час проведення розмінування поля трактор натрапив на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, окрім сільськогосподарської машини.