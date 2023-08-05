Россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области: есть погибшие

Последствия российской атаки. Фото: Владимир Зеленский

Российские оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови в Купянском обществе Харьковщины. В результате погибли и ранены.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Реакция Президента

"Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община на Харьковщине. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар. Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов - это дело чести для всех, кто ценит жизнь" , - подчеркнул глава государства.