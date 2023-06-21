Росіяни стверджують, що над Москвою вибухнув безпілотник
У небі над Новою Москвою був збитий невідомий безпілотний літальний апарат. Ще два упали неподалік, біля військової частини російської армії.
Про це повідомляють популярні російські Telegram-канали, зокрема Mash і Baza.
Вибух над Москвою
Сьогодні, 21 червня, вранці мешканці колишнього села Лукіно, яке зараз є частиною так званої “Нової Москви”, Троїцького адміністративного округу російської столиці, чули вибух.
Стверджується, що це був вибух безпілотника.
Дрони у Підмосков’ї
Згодом стало відомо про те, що ще два дрони чи то впали, чи то були збиті на підльоті до Москви, біля селища Калінінець Наро-Фомінського району Московської області.
За попередньою інформацією, уламки цих безпілотників упали зовсім поруч із військовою частиною.
Підтвердження офіційних структур
Telegram-канал державного інформаційного агентства ТАСС підтвердив, з посиланням на правоохоронні структури, інформацію про три безпілотники.
Усі вони, зазначили у ТАСС, були збиті за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Губернатор Московської області Олексій Воробйов також підтвердив факт падіння двох безпілотників на території його регіону, в районі селища Калінінець.
Нагадаємо, що зранку 30 травня росіяни заявляли, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.