Росіяни стверджують, що над Москвою вибухнув безпілотник

На місці падіння дрона. Фото: росЗМІ

У небі над Новою Москвою був збитий невідомий безпілотний літальний апарат. Ще два упали неподалік, біля військової частини російської армії.

Про це повідомляють популярні російські Telegram-канали, зокрема Mash і Baza.

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Вибух над Москвою

Сьогодні, 21 червня, вранці мешканці колишнього села Лукіно, яке зараз є частиною так званої “Нової Москви”, Троїцького адміністративного округу російської столиці, чули вибух.

Інформація про дрони від Baza

Стверджується, що це був вибух безпілотника.

Безпілотник над Новою Москвою

Дрони у Підмосков’ї

Згодом стало відомо про те, що ще два дрони чи то впали, чи то були збиті на підльоті до Москви, біля селища Калінінець Наро-Фомінського району Московської області.

Безпілотники у Московській області

За попередньою інформацією, уламки цих безпілотників упали зовсім поруч із військовою частиною.

Підтвердження офіційних структур

Telegram-канал державного інформаційного агентства ТАСС підтвердив, з посиланням на правоохоронні структури, інформацію про три безпілотники.

Усі вони, зазначили у ТАСС, були збиті за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

ТАСС підтверджує інформацію про дрони

Губернатор Московської області Олексій Воробйов також підтвердив факт падіння двох безпілотників на території його регіону, в районі селища Калінінець.

Безпілотники в Московській області, підтвердження губернатора

Нагадаємо, що зранку 30 травня росіяни заявляли, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.