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Росіяни стверджують, що над Москвою вибухнув безпілотник

21 червня 2023 07:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни стверджують, що над Москвою вибухнув безпілотник
На місці падіння дрона. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У небі над Новою Москвою був збитий невідомий безпілотний літальний апарат. Ще два упали неподалік, біля військової частини російської армії.

Про це повідомляють популярні російські Telegram-канали, зокрема Mash і Baza.

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Вибух над Москвою

Сьогодні, 21 червня, вранці мешканці колишнього села Лукіно, яке зараз є частиною так званої “Нової Москви”, Троїцького адміністративного округу російської столиці, чули вибух.

Інформація про дрони від Baza
Інформація про дрони від Baza

Стверджується, що це був вибух безпілотника.

Безпілотник над Новою Москвою
Безпілотник над Новою Москвою

Дрони у Підмосков’ї

Згодом стало відомо про те, що ще два дрони чи то впали, чи то були збиті на підльоті до Москви, біля селища Калінінець Наро-Фомінського району Московської області.

Безпілотники у Московській області
Безпілотники у Московській області

За попередньою інформацією, уламки цих безпілотників упали зовсім поруч із військовою частиною.

Підтвердження офіційних структур

Telegram-канал державного інформаційного агентства ТАСС підтвердив, з посиланням на правоохоронні структури, інформацію про три безпілотники.

Усі вони, зазначили у ТАСС, були збиті за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

ТАСС підтверджує інформацію про дрони
ТАСС підтверджує інформацію про дрони

Губернатор Московської області Олексій Воробйов також підтвердив факт падіння двох безпілотників на території його регіону, в районі селища Калінінець.

Безпілотники в Московській області, підтвердження губернатора
Безпілотники в Московській області, підтвердження губернатора

Нагадаємо, що зранку 30 травня росіяни заявляли, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.

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