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Россияне утверждают, что над Москвой взорвался беспилотник

21 июня 2023 07:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне утверждают, что над Москвой взорвался беспилотник
На месте падения дрона. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В небе над Новой Москвой был сбит неизвестный беспилотный летательный аппарат. Еще два упали неподалеку, у воинской части российской армии.

Об этом сообщают популярные российские Telegram-каналы, в частности Mash и Baza.

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Взрыв над Москвой

Сегодня, 21 июня, утром жители бывшего села Лукино, которое сейчас является частью так называемой Новой Москвы, Троицкого административного округа российской столицы, слышали взрыв.

Информация о дронах от Baza
Информация о дронах от Baza

Утверждается, что это был взрыв беспилотника.

Беспилотник над Новой Москвой
Беспилотник над Новой Москвой

Дроны в Подмосковье

Впоследствии стало известно о том, что еще два дрона упали или были сбиты на подлете к Москве, возле поселка Калининец Наро-Фоминского района Московской области.

Беспилотники в Московской области
Беспилотники в Московской области

По предварительной информации, обломки этих беспилотников упали совсем рядом с воинской частью.

Подтверждение официальных структур

Telegram-канал государственного информационного агентства ТАСС подтвердил, со ссылкой на правоохранительные структуры, информацию о трех беспилотниках.

Все они, отметили в ТАСС, были сбиты с помощью радиоэлектронной борьбы.

ТАСС подтверждает информацию о дронах
ТАСС подтверждает информацию о дронах

Губернатор Московской области Алексей Воробьев также подтвердил факт падения двух беспилотников на территории его региона, в районе поселка Калининец.

Беспилотники в Московской области, подтверждение губернатора
Беспилотники в Московской области, подтверждение губернатора

Напомним, утром 30 мая россияне заявляли, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом.

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