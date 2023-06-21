Россияне утверждают, что над Москвой взорвался беспилотник
В небе над Новой Москвой был сбит неизвестный беспилотный летательный аппарат. Еще два упали неподалеку, у воинской части российской армии.
Об этом сообщают популярные российские Telegram-каналы, в частности Mash и Baza.
Взрыв над Москвой
Сегодня, 21 июня, утром жители бывшего села Лукино, которое сейчас является частью так называемой Новой Москвы, Троицкого административного округа российской столицы, слышали взрыв.
Утверждается, что это был взрыв беспилотника.
Дроны в Подмосковье
Впоследствии стало известно о том, что еще два дрона упали или были сбиты на подлете к Москве, возле поселка Калининец Наро-Фоминского района Московской области.
По предварительной информации, обломки этих беспилотников упали совсем рядом с воинской частью.
Подтверждение официальных структур
Telegram-канал государственного информационного агентства ТАСС подтвердил, со ссылкой на правоохранительные структуры, информацию о трех беспилотниках.
Все они, отметили в ТАСС, были сбиты с помощью радиоэлектронной борьбы.
Губернатор Московской области Алексей Воробьев также подтвердил факт падения двух беспилотников на территории его региона, в районе поселка Калининец.
Напомним, утром 30 мая россияне заявляли, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом.