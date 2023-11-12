Росіяни створюють адміністративні центри на Запоріжжі, щоб видавати більше паспортів

Російські окупанти готуються до штурму. Фото: Слово і Діло

В окупованих районах Запорізької області російські окупанти збільшують кількість своїх "адміністративних органів". Зокрема, вони продовжують захоплювати нові приміщення.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, окупанти у Мелітополі захопили ще два приміщення.

"Ворог відкриває більше своїх "адміністративних органів"… які продовжують видавати російські паспорти. В Мелітополі вони захопили ще два приміщення - це магазини в різних районах міста, на базі яких і відкривають ЦНАП, аби видавати документи", — повідомив він.

Як каже Федоров, в окупації без російських документів не можна ні отримати медичну допомогу, ні навіть пересуватись на автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Після нього загарбники перекрили рух між заводами, які вони перетворили на військові бази.