Россияне создают административные центры в Запорожье, чтобы выдавать больше паспортов
В оккупированных районах Запорожской области российские оккупанты увеличивают количество своих " административных органов". В частности, они продолжают захватывать новые помещения.
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Оккупанты увеличивают влияние на Запорожье
По словам Федорова, оккупанты в Мелитополе захватили еще два помещения.
"Враг открывает больше своих "административных органов"... которые продолжают выдавать российские паспорта. В Мелитополе они захватили еще два помещения - это магазины в разных районах города, на базе которых и открывают ЦНАП, чтобы выдавать документы", — сообщил он.
Как говорит Федоров, в оккупации без российских документов нельзя ни получить медицинскую помощь, ни даже передвигаться на автомобиле.
Напомним, сегодня, 11 ноября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался мощный взрыв . После него захватчики перекрыли движение между заводами, превращенными в военные базы.
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