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Россияне создают административные центры в Запорожье, чтобы выдавать больше паспортов

12 ноября 2023 06:12
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Россияне создают административные центры в Запорожье, чтобы выдавать больше паспортов
Российские оккупанты готовятся к штурму. Фото: Слово и Дело
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В оккупированных районах Запорожской области российские оккупанты увеличивают количество своих " административных органов". В частности, они продолжают захватывать новые помещения.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, оккупанты в Мелитополе захватили еще два помещения.

"Враг открывает больше своих "административных органов"... которые продолжают выдавать российские паспорта. В Мелитополе они захватили еще два помещения - это магазины в разных районах города, на базе которых и открывают ЦНАП, чтобы выдавать документы", — сообщил он.

Как говорит Федоров, в оккупации без российских документов нельзя ни получить медицинскую помощь, ни даже передвигаться на автомобиле.

Напомним, сегодня, 11 ноября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался мощный взрыв . После него захватчики перекрыли движение между заводами, превращенными в военные базы.

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