Росіяни в Криму готуються до оборонних дій, — розвідка України

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські війська створили оборонне угруповання на тимчасово окупованому Кримському півострові та готуються до оборонних дій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Оборонні дії у Криму

За словами Скібіцького, українська розвідка постійно відстежує все, що пов'язане із діяльністю російських військ на території Криму. Наразі у Криму знаходиться потужний сухопутний та авіаційний компонент, що включає близько 90 бойових літаків та 60 бойових вертольотів.

Представник ГУР МО України також зазначив, що у Криму створено оборонне угруповання, яке займається заходами щодо облаштування фортифікаційних споруд та лінії оборони. Вона готується до оборонних дій біля півострова.

У зв'язку з будівництвом окупантами траншей та окопів на кримських пляжах, Скібіцький зазначив, що вони обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів.

На думку Скібіцького, ці дії росії завдають удару з міжнародної безпеки й порушують міжнародні закони. Він закликав міжнародну спільноту підтримати Україну та засудити дії росії на території Криму.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив у своєму твіттері, що деякі з тих, хто організовував і проводив фальшивий референдум у Криму дев'ять років тому, можуть уже вийти з тюремних ґрат, якщо зразково поводитимуться. Такі люди повинні розуміти, що їхні дії ніколи не будуть забуті, і що на них чекають серйозні наслідки.