Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска создали оборонительную группировку на временно оккупированном Крымском полуострове и готовятся к оборонительным действиям.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оборонительные действия в Крыму

Согласно словам Скибицкого, украинская разведка постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью российских войск на территории Крыма. В настоящее время в Крыму находится мощный сухопутный и авиационный компонент, включающий около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.

Представитель ГУР МО Украины также отметил, что в Крыму создана оборонительная группировка, которая занимается мероприятиями по обустройству фортификационных сооружений и линии обороны. Она готовится к оборонительным действиям на территории полуострова.

В связи со строительством оккупантами траншей и окопов на крымских пляжах Скибицкий отметил, что они выбрали наиболее опасные направления, где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей.

По мнению Скибицкого, эти действия россии наносят удар по международной безопасности и нарушают международные законы. Он призвал международное сообщество поддержать Украину и осудить действия россии на территории Крыма.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, заявил в своем твиттере, что некоторые из тех, кто организовывал и проводил фальшивый референдум в Крыму девять лет назад, могут уже выйти из тюрьмы, если будут образцово себя вести. Такие люди должны понимать, что их действия никогда не будут забыты и что их ждут серьезные последствия.