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Росіяни в останні тижні укріплювали оборону на ЗАЕС, — очевидці

19 травня 2023 10:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни в останні тижні укріплювали оборону на ЗАЕС, — очевидці
Російські війська на території Запорізької АЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Окупаційний контингент на Запорізькій АЕС готується до контрнаступу ЗСУ. Росіяни викопали нові траншеї та встановили додаткові міни.

Про це повідомляє з посиланням на кількох мешканців міста-супутника Запорізької АЕС Енергодара інформаційне агентство Reuters.

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Готуються до контрнаступу ЗСУ

Чотири очевидці, які мешкають у окупованому місті Енергодар, повідомили на умовах анонімності про те, що протягом останніх тижнів російські окупанти зміцнювали свої оборонні позиції у регіоні.

Перш за все, росіяни посилювали свою оборону в районі ЗАЕС та навколо неї, готуючись до контрнаступу Збройних сил України.

Деталі діяльності окупантів

Відомо, що російські окупаційні війська викопали нові траншеї навколо Запорізької АЕС та міста Енергодар.

Також були встановлені додаткові мінні загородження.

Камери спостереження на ЗАЕС спрямовані на північ, в район Каховського водосховища, звідки росіяни чекають наступу Збройних сил України.

Нагадаємо, що днями на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції посилили обмеження для працівників.

Співробітникам тепер заборонено не лише покидати межі станції, а й навіть виходити на відкриту територію. Під час роботи працівники мають право дивитися тільки прямо перед собою. Повороти голови чи навіть бічні погляди тепер категорично заборонені.

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