Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне в последние недели укрепляли оборону на ЗАЭС, — очевидцы arrow

Россияне в последние недели укрепляли оборону на ЗАЭС, — очевидцы

19 мая 2023 10:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне в последние недели укрепляли оборону на ЗАЭС, — очевидцы
Российские войска на территории Запорожской АЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Оккупационный контингент на Запорожской АЭС готовится к контрнаступлению ВСУ. Россияне вырыли новые траншеи и установили дополнительные мины.

Об этом сообщает со ссылкой на нескольких жителей города-спутника Запорожской АЭС Энергодара информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Готовятся к контрнаступлению ВСУ

Четыре очевидца, проживающие в оккупированном городе Энергодар, сообщили на условиях анонимности о том, что в последние недели российские оккупанты укрепляли свои оборонные позиции в регионе.

Прежде всего, россияне усиливали свою оборону в районе ЗАЭС и вокруг нее, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Детали деятельности оккупантов

Известно, что российские оккупационные войска вырыли новые траншеи вокруг Запорожской АЭС и города Энергодар.

Также были установлены дополнительные минные заграждения.

Камеры наблюдения на ЗАЭС направлены на север, в район Каховского водохранилища, откуда россияне ждут наступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, что на днях на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ужесточились ограничения для работников.

Сотрудникам теперь запрещено не только покидать пределы станции, но даже выходить на открытую территорию. На работе работники имеют право смотреть только прямо перед собой. Повороты головы или боковые взгляды теперь категорически запрещены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас