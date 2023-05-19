Россияне в последние недели укрепляли оборону на ЗАЭС, — очевидцы

Российские войска на территории Запорожской АЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Оккупационный контингент на Запорожской АЭС готовится к контрнаступлению ВСУ. Россияне вырыли новые траншеи и установили дополнительные мины.

Об этом сообщает со ссылкой на нескольких жителей города-спутника Запорожской АЭС Энергодара информационное агентство Reuters.

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Готовятся к контрнаступлению ВСУ

Четыре очевидца, проживающие в оккупированном городе Энергодар, сообщили на условиях анонимности о том, что в последние недели российские оккупанты укрепляли свои оборонные позиции в регионе.

Прежде всего, россияне усиливали свою оборону в районе ЗАЭС и вокруг нее, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Детали деятельности оккупантов

Известно, что российские оккупационные войска вырыли новые траншеи вокруг Запорожской АЭС и города Энергодар.

Также были установлены дополнительные минные заграждения.

Камеры наблюдения на ЗАЭС направлены на север, в район Каховского водохранилища, откуда россияне ждут наступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, что на днях на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ужесточились ограничения для работников.

Сотрудникам теперь запрещено не только покидать пределы станции, но даже выходить на открытую территорию. На работе работники имеют право смотреть только прямо перед собой. Повороты головы или боковые взгляды теперь категорически запрещены.