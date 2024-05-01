Росіяни вдарили по Донеччині "Ураганами" — є загиблі
Російські окупанти сьогодні, 1 травня, завдали удару по місту Гірняк, Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, шестеро поранені.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Обстріл Гірняка — пораненим надають допомогу
За його словами, сьогодні по обіді росіяни атакували місто ракетами "Ураган". Вже відомо про двох загиблих — 57-річну жінку та 64-річного чоловіка.
Ще шестеро осіб зазнали поранень. Зараз їм надають всю потрібну медичну допомогу.
"Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, окупанти завдали удару по селі Лелюківка на Харківщині. Через остріл там загинула жінка.
Також 1 травня росіяни росіяни атакували Золочів у Харківській області. Там загинуло двоє людей.
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