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Росіяни вдарили по Донеччині "Ураганами" — є загиблі

1 травня 2024 17:54
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Росіяни вдарили по Донеччині "Ураганами" — є загиблі
Пожежа у будинку внаслідок обстрілу. Фото: Вадим Філашкін/Telegram
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Російські окупанти сьогодні, 1 травня, завдали удару по місту Гірняк, Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, шестеро поранені. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

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За його словами, сьогодні по обіді росіяни атакували місто ракетами "Ураган". Вже відомо про двох загиблих — 57-річну жінку та 64-річного чоловіка. 

Ще шестеро осіб зазнали поранень. Зараз їм надають всю потрібну медичну допомогу. 

Росіяни вдарили по Гірняку - є загиблі
Наслідки російського обстрілу. Фото: Вадим Філашкін/Telegram
Обстріл Донеччини 1 травня - наслідки російського удару
Наслідки острілу на Донеччині. Фото: Вадим Філашкін/Telegram
У Гірняку 1 травня загинуло 2 людини
Росіяни обстріляли місто. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

"Остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, окупанти завдали удару по селі Лелюківка на Харківщині. Через остріл там загинула жінка. 

Також 1 травня росіяни росіяни атакували Золочів у Харківській області. Там загинуло двоє людей. 

війна
росіяни
Донецька область
обстріли
окупанти
загиблі

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