Россияне ударили по Донецкой области "Ураганами" — есть погибшие
Российские оккупанты сегодня, 1 мая, нанесли удар по городу Горняк Донецкой области. В результате обстрела два человека погибли, шесть ранены.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Обстрел Горняка — раненым оказывают помощь
По его словам, сегодня после обеда россияне атаковали город ракетами "Ураган". Уже известно о двух погибших — 57-летней женщине и 64-летнем мужчине.
Еще шесть человек получили ранения. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Окончательная информация о количестве пострадавших и объемах разрушений будет установлена позже", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 1 мая, оккупанты нанесли удар по селу Лелюковка на Харьковщине. Из-за выстрела там погибла женщина.
Также 1 мая россияне атаковали Золочев в Харьковской области. Там погибли два человека.
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