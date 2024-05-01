Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне ударили по Донецкой области "Ураганами" — есть погибшие arrow

Россияне ударили по Донецкой области "Ураганами" — есть погибшие

1 мая 2024 17:54
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Россияне ударили по Донецкой области "Ураганами" — есть погибшие
Пожар в доме в результате обстрела. Фото: Вадим Филашкин/Telegram
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Российские оккупанты сегодня, 1 мая, нанесли удар по городу Горняк Донецкой области. В результате обстрела два человека погибли, шесть ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Читайте также:

Обстрел Горняка — раненым оказывают помощь

По его словам, сегодня после обеда россияне атаковали город ракетами "Ураган". Уже известно о двух погибших — 57-летней женщине и 64-летнем мужчине.

Еще шесть человек получили ранения. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Россияне ударили по Гирняку – есть погибшие
Последствия обстрела. Фото: Вадим Филашкин/Telegram
Обстрел Донетчины 1 мая – последствия российского удара
Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин/Telegram
В Гирняке 1 мая погибли 2 человека
Россияне обстреляли город. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

"Окончательная информация о количестве пострадавших и объемах разрушений будет установлена позже", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 1 мая, оккупанты нанесли удар по селу Лелюковка на Харьковщине. Из-за выстрела там погибла женщина.

Также 1 мая россияне атаковали Золочев в Харьковской области. Там погибли два человека.

война
россияне
Донецкая область
обстрелы
оккупанты
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри