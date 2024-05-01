Россияне ударили по Донецкой области "Ураганами" — есть погибшие

Пожар в доме в результате обстрела. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Российские оккупанты сегодня, 1 мая, нанесли удар по городу Горняк Донецкой области. В результате обстрела два человека погибли, шесть ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По его словам, сегодня после обеда россияне атаковали город ракетами "Ураган". Уже известно о двух погибших — 57-летней женщине и 64-летнем мужчине.

Еще шесть человек получили ранения. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Последствия обстрела. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Россияне обстреляли город. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

"Окончательная информация о количестве пострадавших и объемах разрушений будет установлена позже", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 1 мая, оккупанты нанесли удар по селу Лелюковка на Харьковщине. Из-за выстрела там погибла женщина.

Также 1 мая россияне атаковали Золочев в Харьковской области. Там погибли два человека.