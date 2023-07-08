Росіяни вдарили по Лиману, є загиблі
У суботу, 8 липня, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області з РСЗВ. Щонайменше восьмеро людей загинули.
Про це повідомили в ДСНС України.
Обстріл Лимана
Близько 10 ранку, 8 липня, окупанти вдарили по місту з РСЗВ. Щонайменше восьмеро людей загинули, ще п'ятеро поранені.
"На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Вогнеборці працювали на трьох локаціях одночасно", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, до гасіння пожежі та розбору завалів залучили 10 осіб та дві одиниці техніки.
Нагадаємо, 7 липня окупанти вкотре атакували Харківську область з мінометів та артилерії. Є загиблі та значні руйнування.
Також ми писали про те, що ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Серед постраждалих є діти.