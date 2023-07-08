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Росіяни вдарили по Лиману, є загиблі

8 липня 2023 13:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни вдарили по Лиману, є загиблі
Наслідки удару по Лиману 8 липня. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 8 липня, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області з РСЗВ. Щонайменше восьмеро людей загинули.

Про це повідомили в ДСНС України

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Обстріл Лимана

Близько 10 ранку, 8 липня, окупанти вдарили по місту з РСЗВ. Щонайменше восьмеро людей загинули, ще п'ятеро поранені. 

"На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Вогнеборці працювали на трьох локаціях одночасно", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, до гасіння пожежі та розбору завалів залучили 10 осіб та дві одиниці техніки. 

обстріл Лимана
Наслідки удару по Лиману. Фото: ДСНС
обстріл Лимана
Наслідки удару по Лиману. Фото: ДСНС
обстріл Лимана
Наслідки удару по Лиману. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 липня окупанти вкотре атакували Харківську область з мінометів та артилерії. Є загиблі та значні руйнування. 

Також ми писали про те, що ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Серед постраждалих є діти. 

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