Росіяни вдарили по Лиману, є загиблі

Наслідки удару по Лиману 8 липня. Фото: ДСНС

У суботу, 8 липня, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області з РСЗВ. Щонайменше восьмеро людей загинули.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Близько 10 ранку, 8 липня, окупанти вдарили по місту з РСЗВ. Щонайменше восьмеро людей загинули, ще п'ятеро поранені.

"На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Вогнеборці працювали на трьох локаціях одночасно", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, до гасіння пожежі та розбору завалів залучили 10 осіб та дві одиниці техніки.

Наслідки удару по Лиману. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Лиману. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Лиману. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 липня окупанти вкотре атакували Харківську область з мінометів та артилерії. Є загиблі та значні руйнування.

Також ми писали про те, що ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Серед постраждалих є діти.