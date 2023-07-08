Россияне ударили по Лиману, есть погибшие

Последствия удара по Лиману 8 июля. Фото: ГСЧС

В субботу, 8 июля, российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области из РСЗО. По меньшей мере, восемь человек погибли.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Обстрел Лимана

Около 10 утра, 8 июля, оккупанты ударили по городу из РСЗО. По меньшей мере, восемь человек погибли, еще пятеро ранены.

"На месте происшествия спасатели Лиманского гарнизона ликвидировали пожары частного жилого дома, пристройки к зданию типографии и 3-х легковых автомобилей, возникших в результате обстрела. Пожарные работали на трех локациях одновременно", — говорится в сообщении.

Как известно, к тушению пожара и разбору завалов привлекли 10 человек и две единицы техники.

Последствия удара по Лиману. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Лиману. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Лиману. Фото: ГСЧС

Напомним, 7 июля оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область из минометов и артиллерии. Есть погибшие и значительные разрушения.

Также мы писали о том, что враг обстрелял город Первомайский в Харьковской области. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома. Среди пострадавших есть дети.