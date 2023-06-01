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Росіяни відбирають нерухомість у мешканців окупованого Криму

1 червня 2023 18:31
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни незаконно відбирають нерухомість у мешканців окупованого Криму
Російські війська в тимчасово окупованому Криму. Фото: REUTERS
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В тимчасово окупованому Криму росіяни незаконно відбирають нерухомість у громадян України, які не мають паспорту РФ. В квартири вони заселяють російських колаборантів. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Деталі

На тимчасово окупованих територіях майже рік окупанти намагаються придушити українців, які не переходять на російські документи. Відтак, окупаційна влада в Криму почала незаконно відбирати нерухомість у громадян України, які за період окупації не перейшли на російське громадянство. 

Натомість у конфісковані будівлі росіяни заселяють представників окупаційних військ та колаборантів, які втекли з півдня України.

Ситуація на інших окупованих українських територіях

Відомо, що на деяких окупованих територіях працівники бюджетних установ, які не мають російського громадянства, зможуть отримати заробітну платню лише після переоформлення у російському банку. 

Водночас на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти почали шантажувати дітей, щоб ті отримали російський паспорт. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Зеленського.

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