Россияне незаконно отбирают недвижимость у жителей оккупированного Крыма

Российские войска во временно оккупированном Крыму. Фото: REUTERS

Во временно оккупированном Крыму россияне незаконно отбирают недвижимость у граждан Украины, не имеющих паспорта РФ. В квартиры они заселяют русских коллаборантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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На временно оккупированных территориях почти год оккупанты пытаются подавить украинцев, которые не переходят на российские документы. Следовательно, оккупационные власти в Крыму начали незаконно отбирать недвижимость у граждан Украины, которые за период оккупации не перешли на российское гражданство.

В конфискованные здания россияне заселяют представителей оккупационных войск и коллаборантов, сбежавших с юга Украины.

Ситуация на других оккупированных украинских территориях

Известно, что на некоторых оккупированных территориях работники бюджетных учреждений, у которых нет российского гражданства, смогут получить заработную плату только после переоформления в российском банке.

В то же время на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты начали шантажировать детей, чтобы те получили российский паспорт.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупационные власти Крыма "национализировали" квартиру Зеленского.