Перевезення бійців армії РФ. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Навіть без досягнень "цілей СВО", про які заявляв Путін, більшість опитаних проєктом "Хроніки" та дослідницької групи Extreme Scan виступають за виведення російської армії з України. Дослідження проводилось з 10 по 17 вересня за допомогою телефонного опитування.

Про результати соцопитування інформує опозиційне видання The Moscow Times.

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Отже, майже половина (49%) громадян РФ підтримали б виведення російських військ та мирні переговори з Україною без досягнення цілей "СВО". Як зазначають соціологи, це максимальний показник початку війни. Не підтримали б таке рішення лише 33% респондентів.

Переважна більшість опитаних (63%) хотіла б укладання мирної угоди між Москвою та Києвом протягом найближчого року на основі взаємних поступок. При виборі між миром і мобілізацією 49% віддали б перевагу мирній угоді, тоді як лише 29% підтримали б нову хвилю мобілізації. При цьому 30% росіян, які брали участь у дослідженні, прямо заявили, що не готові йти на війну.

Опитування проводилося з 10 по 17 вересня та охопило 800 осіб, відібраних методом стратифікованої випадкової вибірки. За словами дослідників, похибка результатів становить 3,45% при 95% рівні довіри.

Раніше повідомлялось, що диктатор РФ Путін підписав указ, що передбачає збільшення кількості військовослужбовців у російських збройних силах. Згідно з документом, чисельність армії зросте на 180 тисяч осіб.

А Олексій Данілов пояснив, чому Росія робить нічні атаки на Київ. За його словами, столиця України залишається недосяжною ціллю російського диктатора Володимира Путіна.