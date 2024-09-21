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Росіяни виступають за виведення військ з України — результати незалежного соцопитування

21 вересня 2024 06:40
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Громадяни РФ хочуть, щоб Путін вивів війська з України та підписав мирну угоду, свідчать дані соцопитування
Перевезення бійців армії РФ. Ілюстративне фото: РосЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Навіть без досягнень "цілей СВО", про які заявляв Путін, більшість опитаних проєктом "Хроніки" та дослідницької групи Extreme Scan виступають за виведення російської армії з України. Дослідження проводилось з 10 по 17 вересня за допомогою телефонного опитування. 

Про результати соцопитування інформує опозиційне видання The Moscow Times.

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Отже, майже половина (49%) громадян РФ підтримали б виведення російських військ та мирні переговори з Україною без досягнення цілей "СВО". Як зазначають соціологи, це максимальний показник початку війни. Не підтримали б таке рішення лише 33% респондентів.

Переважна більшість опитаних (63%) хотіла б укладання мирної угоди між Москвою та Києвом протягом найближчого року на основі взаємних поступок. При виборі між миром і мобілізацією 49% віддали б перевагу мирній угоді, тоді як лише 29% підтримали б нову хвилю мобілізації. При цьому 30% росіян, які брали участь у дослідженні, прямо заявили, що не готові йти на війну.

Опитування проводилося з 10 по 17 вересня та охопило 800 осіб, відібраних методом стратифікованої випадкової вибірки. За словами дослідників, похибка результатів становить 3,45% при 95% рівні довіри.

Раніше повідомлялось, що диктатор РФ Путін підписав указ, що передбачає збільшення кількості військовослужбовців у російських збройних силах. Згідно з документом, чисельність армії зросте на 180 тисяч осіб.

А  Олексій Данілов пояснив, чому Росія робить нічні атаки на Київ. За його словами, столиця України залишається недосяжною ціллю російського диктатора Володимира Путіна.

росіяни окупанти війна в Україні російські військові соцопитування

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