Граждане РФ хотят, чтобы Путин вывел войска из Украины и подписал мирное соглашение, свидетельствуют данные соцопроса

Перевозка бойцов армии РФ. Иллюстративное фото: РосСМИ

Даже без достижений "целей СВО", о которых заявлял Путин, большинство опрошенных проектом "Хроники" и исследовательской группы Extreme Scan выступают за вывод российской армии из Украины. Исследование проводилось с 10 по 17 сентября с помощью телефонного опроса.

О результатах соцопроса информирует оппозиционное издание The Moscow Times.

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Почти половина (49%) граждан РФ поддержали бы вывод российских войск и мирные переговоры с Украиной без достижения "целей СВО". Как отмечают социологи, это максимальный показатель начала войны. Не поддержали бы такое решение только 33% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных (63%) хотели бы заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом в течение ближайшего года на основе взаимных уступок. При выборе между миром и мобилизацией 49% предпочли бы мирное соглашение, тогда как только 29% поддержали бы новую волну мобилизации. При этом 30% участвовавших в исследовании россиян прямо заявили, что не готовы идти на войну.

Опрос проводился с 10 по 17 сентября и охватил 800 человек, отобранных методом стратифицированной случайной выборки. По словам исследователей, погрешность результатов составляет 3,45% при 95% уровне доверия.

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Путин подписал указ, предусматривающий увеличение количества военнослужащих в российских вооруженных силах. Согласно документу, численность армии вырастет на 180 тысяч человек.