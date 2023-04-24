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Росіяни вкотре обстріляли Харківську область: деталі

24 квітня 2023 09:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни вкотре обстріляли Харківську область: деталі
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська протягом 23 квітня обстріляли більше десяти населених пунктів у трьох районах Харківської області. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.

Під удар потрапили такі населені пункти, як Гоптівка, Зелене, Нескучне,  Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка.

На щастя, обійшлося без жертв, постраждалих і масштабних руйнувань.

Розмінування території

У Харківській області продовжують розміновувати деокуповану територію.

Так, за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 3,3 гектара території і ліквідували 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 22 квітня російські війська обстріляли Харківщину ракетами С-300. Одна з них влучила в гараж у селі Котляри Харківського району.

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