Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область: детали
Российские оккупационные войска 23 апреля обстреляли более десяти населенных пунктов в трех районах Харьковской области. Обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области.
Под удар попали такие населенные пункты, как Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Миловое, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка.
К счастью, обошлось без жертв, пострадавших и масштабных разрушений.
Разминирование территории
В Харьковской области продолжают разминировать деоккупированную территорию.
Так, за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 3,3 гектара территории и ликвидировали 86 взрывоопасных предметов.
Напомним, 22 апреля российские войска обстреляли Харьковскую область ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры Харьковского района.