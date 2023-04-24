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Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область: детали

24 апреля 2023 09:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область: детали
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска 23 апреля обстреляли более десяти населенных пунктов в трех районах Харьковской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области.

Под удар попали такие населенные пункты, как Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Миловое, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка.

К счастью, обошлось без жертв, пострадавших и масштабных разрушений.

Разминирование территории

В Харьковской области продолжают разминировать деоккупированную территорию.

Так, за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 3,3 гектара территории и ликвидировали 86 взрывоопасных предметов.

Напомним, 22 апреля российские войска обстреляли Харьковскую область ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры Харьковского района.

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