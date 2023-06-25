Росіяни вже затвердили план підриву Запорізької АЕС, — Буданов

Кирило Буданов. Фото: ГУР України

Росіяни мають готовий план щодо підриву Запорізької АЕС, яка зараз перебуває під контролем РФ. Для цього не вистачає лише наказу.

Про це заявив очільник ГУР України Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню New Statesman.

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Він зазначив, що російський план вже повністю розробили та затвердили, потрібен тільки наказ про підрив, після чого він реалізується виконавцями за декілька хвилин.

За його словами, ставок-охолоджувач Запорізької АЕС російські окупанти замінували, а якщо ядерні реактори не охолоджувати, то вони розплавляться протягом періоду від 10 годин до 14 днів.

"Росія зможе підвищити напругу в лініях електропостачання, які ведуть до станції, що призведе до ядерної аварії в короткий строк. Тобто для прискорення катастрофи може бути застосовано технічні засоби", — запевнив голова ГУР.

Для чого РФ підрив ЗАЕС

Буданов додав, що "ніколи ситуація не була настільки серйозною, як зараз".

Також він припустив, що Росія таким вчинком хоче досягти одну з двох можливостей: зупинити просування ЗСУ або "бути загрозою, не наступати на російські позиції".

Крім того, у виданні зазначають, що у розпорядженні української розвідки є інформація про те, що росіяни перекинули техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків ЗАЕС.

Нагадаємо, українська розвідка отримала інформацію про те, що російські окупанти готують можливий теракт на захопленій ЗАЕС. Через це у Запорізькій області проведуть навчання з метою налагодження алгоритму дій при надзвичайній ситуації.