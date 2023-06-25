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Россияне уже утвердили план подрыва Запорожской АЭС, — Буданов

25 июня 2023 18:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне уже утвердили план подрыва Запорожской АЭС, — Буданов
Кирилл Буданов. Фото: ГУР Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне имеют готовый план по подрыву Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем РФ. Для этого не хватает только приказа.

Об этом заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию New Statesman.

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Россия готова к подрыву ЗАЭС

Он отметил, что российский план уже полностью разработали и утвердили, нужен только приказ о подрыве, после чего он реализуется исполнителями через несколько минут.

По его словам, пруд-охладитель Запорожской АЭС российские оккупанты заминировали, а если ядерные реакторы не охлаждать, то они расплавятся в течение периода от 10 часов до 14 дней.

"Россия сможет повысить напряжение в линиях электроснабжения, ведущих к станции, что приведет к ядерной аварии в короткий срок. То есть для ускорения катастрофы могут быть применены технические средства", — заверил глава ГУР.

Зачем РФ подрыв ЗАЭС

Буданов добавил, что "никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас".

Также он предположил, что Россия таким поступком хочет добиться одной из двух возможностей: остановить продвижение ВСУ или "быть угрозой, не наступать на российские позиции".

Кроме того, в издании отмечают, что в распоряжении украинской разведки есть информация о том, что россияне опрокинули технику со взрывчаткой до четырех из шести энергоблоков ЗАЭС.

Напомним, украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут обучение с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.

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