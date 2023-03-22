Росіяни за добу здійснили понад 100 атак на східному фронті: Генштаб назвав найгарячіші ділянки

Російські війська в Україні

Російські окупаційні війська намагаються захопити увесь Донбас. Саме тому основні бойові дії ведуться на території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Плани росії

Російські окупанти продовжують втілювати у життя план щодо повного захоплення Донецької та Луганської областей.

Саме тому на східному напрямку продовжують тривати основні бойові дії російсько-української війни.

Де на Сході найгарячіше

Протягом минулої доби Сили оборони України відбили 114 російських атак на східному фронті.

Окупаційні війська пробували наступати на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На інших напрямках російські загарбники намагаються тримати оборону.

Обстріли України

Крім того, протягом 21 березня росіяни завдали 10 ракетних і 32 авіаційних удари. Були також зафіксовані 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ворог не полишив плани дронових атак по українській інфраструктурі. Цієї ночі росіяни запустили 21 ударний безпілотник, 16 із яких, за попередньою інформацією, були збиті Силами оборони України.

Нагадаємо, учора українські війська збили дві керовані ракети росіян над Одещиною.

Фото з російських ЗМІ