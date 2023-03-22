Россияне за сутки совершили более 100 атак на восточном фронте: Генштаб назвал самые горячие участки

Российские войска в Украине

Российские оккупационные войска пытаются захватить весь Донбасс. Поэтому основные боевые действия ведутся на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Планы россии

Российские оккупанты продолжают воплощать в жизнь план по полному захвату Донецкой и Луганской областей.

Именно поэтому на восточном направлении продолжаются основные боевые действия российско-украинской войны.

Где на Востоке самое горячее

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 114 российских атак на восточном фронте.

Оккупационные войска пробовали наступать на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В других направлениях российские захватчики пытаются держать оборону.

Обстрелы Украины

Кроме того, в течение 21 марта россияне нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара. Было также зафиксировано 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг не оставил планы дроновых атак по украинской инфраструктуре. Этой ночью россияне запустили 21 ударный беспилотник, 16 из которых, по предварительной информации, были сбиты Силами обороны Украины.

Напомним, вчера украинские войска сбили две управляемые ракеты россиян над Одесской областью.

Фото из российских СМИ