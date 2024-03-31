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Росіяни заявили про обстріл Бєлгорода — після роботи ворожої ППО загорівся будинок

31 березня 2024 09:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни заявили про обстріл Бєлгорода — після роботи ворожої ППО загорівся будинок
Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото: t.me/vvgladkov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни заявили про ранковий обстріл Бєлгородської області. Внаслідок роботи ворожої протиповітряної оборони сталася пожежа в одному з житлових будинків.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у неділю, 31 березня.

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Обстріл Бєлгородської області

Гладков розповів, що над територією області та міста нібито було збито десять повітряних цілей.

За попередньою інформацією, постраждала жінка, яка отримала опіки внаслідок пожежі у її будинку.

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Пожежа в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

Водночас у Бєлгороді були вибиті вікна в одній з квартир багатоповерхового будинку, а також пошкоджені 18 приватних житлових будинків. У двох будинках сталася пожежа.

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Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото: t.me/vvgladkov
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Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото: t.me/vvgladkov
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Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото: t.me/vvgladkov

"Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання. Аварійні служби виїхали на місця пошкоджень для усунення наслідків", — зазначив Гладков.

Він додав, що руйнування є також в селищах Травневе, Дубове й Таврове.

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Допис Гладкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 березня військові літаки окупантів впустили дві авіаційні бомби на російські території. Постраждали населені пункти у Бєлгородській області.

Також у Бєлгородській області в ніч проти п'ятниці, 29 березня, лунали вибухи. У регіоні було оголошено ракетну небезпеку. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, будинки та автівки, утворились вирви, вулиці всіяли розкидані уламки.

росія
війна
росіяни
обстріли
окупанти
Бєлгородська область

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