Россияне заявили об обстреле Белгорода — после работы вражеской ПВО загорелся дом
Россияне заявили об утренних обстрелах Белгородской области. В результате работы вражеской противовоздушной обороны произошел пожар в одном из жилых домов.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 31 марта.
Обстрел Белгородской области
Гладков рассказал, что над территорией области и города якобы были сбиты десять воздушных целей.
По предварительной информации, пострадала женщина, получившая ожоги в результате пожара в ее доме.
В Белгороде были выбиты окна в одной из квартир многоэтажного дома, а также повреждены 18 частных жилых домов. В двух домах произошел пожар.
"Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий", — отметил Гладков.
Он добавил, что разрушения есть также в поселках Травневое, Дубовое и Тавровое.
Напомним, 28 марта военные самолеты оккупантов впустили две авиационные бомбы на российские территории. Пострадали населенные пункты в Белгородской области.
Также в Белгородской области в ночь на пятницу, 29 марта, раздавались взрывы. В регионе была объявлена ракетная опасность. В результате обстрела повреждены окна, дома и автомобили, образовались воронки, улицы усеяли разбросанные обломки.
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