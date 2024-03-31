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Россияне заявили об обстреле Белгорода — после работы вражеской ПВО загорелся дом

31 марта 2024 09:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне заявили об обстреле Белгорода — после работы вражеской ПВО загорелся дом
Последствия обстрела Белгорода. Фото: t.me/vvgladkov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне заявили об утренних обстрелах Белгородской области. В результате работы вражеской противовоздушной обороны произошел пожар в одном из жилых домов.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 31 марта.

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Гладков рассказал, что над территорией области и города якобы были сбиты десять воздушных целей.

По предварительной информации, пострадала женщина, получившая ожоги в результате пожара в ее доме.

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Пожар в Белгородской области. Фото: росСМИ

В Белгороде были выбиты окна в одной из квартир многоэтажного дома, а также повреждены 18 частных жилых домов. В двух домах произошел пожар.

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Последствия обстрела Белгорода. Фото: t.me/vvgladkov
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Последствия обстрела Белгорода. Фото: t.me/vvgladkov
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Последствия обстрела Белгорода. Фото: t.me/vvgladkov

"Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий", — отметил Гладков.

Он добавил, что разрушения есть также в поселках Травневое, Дубовое и Тавровое.

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Пост Гладкова. Фото: скриншот

Напомним, 28 марта военные самолеты оккупантов впустили две авиационные бомбы на российские территории. Пострадали населенные пункты в Белгородской области.

Также в Белгородской области в ночь на пятницу, 29 марта, раздавались взрывы. В регионе была объявлена ракетная опасность. В результате обстрела повреждены окна, дома и автомобили, образовались воронки, улицы усеяли разбросанные обломки.

россия
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Белгородская область

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