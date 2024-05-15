Вовчанськ практично повністю захопили росіяни

Вулиці Вовчанська. Фото: РБК-Україна

На вулицях міста Вовчанськ у Харківській області точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт, поліція евакуює мирне населення.

Про це повідомив начальник патрульної поліції міста Олексій Харківський на своїй сторінці у Facebook в середу, 15 травня.

Читайте також:

Ситуація та бойові дії у Вовчанську

Станом на 15 травня російські військові вже зайшли в місто. Зараз там точаться вуличні бої, але росіянам вдається займати вулиці та закріплюватися.

Керівник місцевої патрульної поліції Олексій Харківський повідомив, що співробітники правоохоронних органів, попри активні бойові дії, намагаються евакуювати мирних мешканців міста.

На своїй сторінці у Facebook він розмістив відео із окупованого міста. Чутно звуки обстрілів та стрілецький бій неподалік.

Також Харківський повідомив, що ситуація у Вовчанську вкрай складна.

"Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська. Тому, люди, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо. Разом до перемоги, слава Україні", — заявив у відеозверненні керівник місцевої поліції.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок нового російського наступу на Харківщині. Зараз там тривають важкі бої.

Під час битви за Вовчанськ до української армії приєдналися бійці "Російського добровольчого корпусу" та допомагають боронити населений пункт та північ Харківщини.