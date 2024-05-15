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Росіяни займають позиції на вулицях Вовчанська — ситуація в місті складна

15 травня 2024 11:46
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Степан Гафтко
редактор
Вовчанськ практично повністю захопили росіяни
Вулиці Вовчанська. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На вулицях міста Вовчанськ у Харківській області точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт, поліція евакуює мирне населення.

Про це повідомив начальник патрульної поліції міста Олексій Харківський на своїй сторінці у Facebook в середу, 15 травня. 

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Станом на 15 травня російські військові вже зайшли в місто. Зараз там точаться вуличні бої, але росіянам вдається займати вулиці та закріплюватися.

Керівник місцевої патрульної поліції Олексій Харківський повідомив, що співробітники правоохоронних органів, попри активні бойові дії, намагаються евакуювати мирних мешканців міста. 

На своїй сторінці у Facebook він розмістив відео із окупованого міста. Чутно звуки обстрілів та стрілецький бій неподалік.

Також Харківський повідомив, що ситуація у Вовчанську вкрай складна. 

"Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська. Тому, люди, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо. Разом до перемоги, слава Україні", — заявив у відеозверненні керівник місцевої поліції. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок нового російського наступу на Харківщині. Зараз там тривають важкі бої. 

Під час битви за Вовчанськ до української армії приєдналися бійці "Російського добровольчого корпусу" та допомагають боронити населений пункт та північ Харківщини. 

ЗСУ
Харківська область
обстріли
війна в Україні
Росія
атака
бій
російські військові

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