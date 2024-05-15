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Россияне занимают позиции на улицах Волчанска — ситуация в городе сложная

15 мая 2024 11:46
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Волчанск практически полностью захватили россияне
Улицы Волчанска. Фото: РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На улицах города Волчанск в Харьковской области идут бои. Россияне практически захватили населенный пункт, полиция эвакуирует мирное население.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции города Алексей Харьковский на своей странице в Facebook в среду, 15 мая.

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По состоянию на 15 мая русские военные уже вошли в город. Сейчас там ведутся уличные бои, россиянам удается занимать улицы и закрепляться.

Руководитель местной патрульной полиции Алексей Харьковский сообщил, что сотрудники правоохранительных органов, несмотря на активные боевые действия, пытаются эвакуировать мирных жителей города.

На своей странице в Facebook он разместил видео из оккупированного города. Слышны звуки обстрелов и стрелковый бой неподалеку.

Также Харьковский сообщил, что ситуация в Волчанске очень сложная.

"Враг занимает позиции на улицах города Волчанска. Поэтому люди, эвакуируйтесь, мы всем помогаем. Вместе к победе, слава Украине", — заявил в видеообращении руководитель местной полиции.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало нового российского наступления в Харьковской области. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

В битве за Волчанск к украинской армии присоединились бойцы "Русского добровольческого корпуса" и помогают защищать населенный пункт и север Харьковщины.

ВСУ
Харьковская область
обстрелы
война в Украине
Россия
атака
бой
русские солдаты

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