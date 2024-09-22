Що відомо про обстріл Конотопу ввечері 22 вересня

Пожежа на місці влучання. Фото ілюстративне: ukrinform.ua

Увечері в неділю, 22 вересня, росіяни завдали удару по місту Конотоп Сумської області. Унаслідок атаки є приліт.

Про це повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

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Скриншот повідомлення Артема Семеніхіна

Що відомо про обстріл Конотопа ввечері 22 вересня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 21:23. Міський голова Артем Семеніхін зазначив, що є ймовірність пусків КАБів, а о 22:01 попередив про ракети в повітряному просторі й закликав громадян бути в безпечних місцях.

О 22:10 мер зазначив, що є приліт, а о 22:22 додав, що, за попередньою інформацією, постраждалих і жертв унаслідок цього обстрілу немає. Станом на 22:38 у небі над Конотопом ворожих цілей більше не було.

Нагадаємо, увечері, 22 вересня, пролунав потужний вибух у Тернополі. Спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції. Унаслідок цього частина міста залишилася без світла.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері в суботу, 21 вересня, росіяни вдарили по спальному району Харкова. Більше десятка людей зазнали травмування. Серед постраждалих є діти.