Пожар на месте попадания. Фото иллюстративное: ukrinform.ua

Вечером в воскресенье, 22 сентября, россияне нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. В результате атаки есть прилет.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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Скриншот сообщения Артема Семенихина

Что известно об обстреле Конотопа вечером 22 сентября

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 21:23. Мэр Артем Семенихин отметил, что есть вероятность пусков КАБов, а в 22:01 предупредил о ракетах в воздушном пространстве и призвал граждан быть в безопасных местах.

В 22:10 мэр отметил, что есть прилет, а в 22:22 добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и жертв в результате этого обстрела нет. По состоянию на 22:38 в небе над Конотопом вражеских целей больше не было.

Напомним, вечером, 22 сентября, раздался мощный взрыв в Тернополе. Вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции. В результате этого часть города осталась без света.

Также мы сообщали, что поздно вечером в субботу, 21 сентября, россияне ударили по спальному району Харькова. Более десятка человек получили травмы. Среди пострадавших есть дети.