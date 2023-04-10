Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: деталі обстрілу

Російська артилерія обстрілює українські території / Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по лікарні в Суворовському районі Херсона. На щастя, серйозних руйнувань і постраждалих у медичному закладі не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.

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Російські окупаційні війська вкотре обстріляли деокупований ще у листопаді Херсон.

Цього разу мішенню для російських окупантів стала одна з лікарень міста, у Суворовському районі Херсона.

Наслідки обстрілу

Як з’ясувалося, серйозних руйнувань на території медичного закладу немає.

Також не постраждав ніхто з персоналу та пацієнтів лікарні.

Через вибухи були пошкоджені кілька вікон у корпусах лікарні.

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють медичні заклади у Херсоні.

Так, обстріл 14 лютого обернувся серйозними руйнуваннями.

А 10 січня російські окупаційні війська обстріляли Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. Особливо постраждав неонатологічний корпус, де надають допомогу новонародженим.