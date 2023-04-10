Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: деталі обстрілу
Російські окупаційні війська завдали удару по лікарні в Суворовському районі Херсона. На щастя, серйозних руйнувань і постраждалих у медичному закладі не виявлено.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.
Черговий удар по Херсону
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли деокупований ще у листопаді Херсон.
Цього разу мішенню для російських окупантів стала одна з лікарень міста, у Суворовському районі Херсона.
Наслідки обстрілу
Як з’ясувалося, серйозних руйнувань на території медичного закладу немає.
Також не постраждав ніхто з персоналу та пацієнтів лікарні.
Через вибухи були пошкоджені кілька вікон у корпусах лікарні.
Фото: Херсонська ОВА
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють медичні заклади у Херсоні.
Так, обстріл 14 лютого обернувся серйозними руйнуваннями.
А 10 січня російські окупаційні війська обстріляли Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. Особливо постраждав неонатологічний корпус, де надають допомогу новонародженим.