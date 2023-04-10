Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: детали обстрела arrow

Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: детали обстрела

10 апреля 2023 10:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российская артиллерия обстреливает украинские территории / Фото: Херсонская ОВА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска нанесли удар по больнице в Суворовском районе Херсона. К счастью, серьезных разрушений и пострадавших в медицинском учреждении не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации на своем Telegram-канале.

Читайте также:

Очередной удар по Херсону

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли деоккупированный еще в ноябре Херсон.

На этот раз мишенью для российских окупантов стала одна из больниц города, в Суворовском районе Херсона.

Последствия обстрела

Как выяснилось, серьезных разрушений на территории медицинского учреждения нет.

Также не пострадал никто из персонала и пациентов больницы.

Из-за взрывов были повреждены несколько окон в корпусах больницы.

Обстрел больницы в Херсоне

Последствия обстрела больницы в Херсоне

Фото: Херсонская ОВА

Напомним, что россияне регулярно обстреливают медицинские учреждения в Херсоне.

Так, обстрел 14 февраля обернулся серьезными разрушениями.

А 10 января российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу . Особенно пострадал неонатологический корпус, где оказывают помощь новорожденным.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB