Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: детали обстрела
Российские оккупационные войска нанесли удар по больнице в Суворовском районе Херсона. К счастью, серьезных разрушений и пострадавших в медицинском учреждении не обнаружено.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации на своем Telegram-канале.
Очередной удар по Херсону
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли деоккупированный еще в ноябре Херсон.
На этот раз мишенью для российских окупантов стала одна из больниц города, в Суворовском районе Херсона.
Последствия обстрела
Как выяснилось, серьезных разрушений на территории медицинского учреждения нет.
Также не пострадал никто из персонала и пациентов больницы.
Из-за взрывов были повреждены несколько окон в корпусах больницы.
Фото: Херсонская ОВА
Напомним, что россияне регулярно обстреливают медицинские учреждения в Херсоне.
Так, обстрел 14 февраля обернулся серьезными разрушениями.
А 10 января российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу . Особенно пострадал неонатологический корпус, где оказывают помощь новорожденным.