Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: детали обстрела

Российская артиллерия обстреливает украинские территории / Фото: Херсонская ОВА

Российские оккупационные войска нанесли удар по больнице в Суворовском районе Херсона. К счастью, серьезных разрушений и пострадавших в медицинском учреждении не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации на своем Telegram-канале.

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Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли деоккупированный еще в ноябре Херсон.

На этот раз мишенью для российских окупантов стала одна из больниц города, в Суворовском районе Херсона.

Последствия обстрела

Как выяснилось, серьезных разрушений на территории медицинского учреждения нет.

Также не пострадал никто из персонала и пациентов больницы.

Из-за взрывов были повреждены несколько окон в корпусах больницы.

Фото: Херсонская ОВА

Напомним, что россияне регулярно обстреливают медицинские учреждения в Херсоне.

Так, обстрел 14 февраля обернулся серьезными разрушениями.

А 10 января российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу . Особенно пострадал неонатологический корпус, где оказывают помощь новорожденным.