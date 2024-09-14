Росія вдарила 14 вересня по підприємству на Запоріжжі, є загиблі

Росіяни завдали удару по підприємству на Запоріжжі — загинули працівники
14 вересня 2024 18:27
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА
Російські загарбники у суботу, 14 вересня, завдали удару по Запорізькій області. Зафіксовано влучання по території сільськогосподарського підприємства, є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
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"Росіяни знов завдали удару по області.
На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду", — йдеться у повідомленні.
Ворог поцілив по території одного з сільськогосподарських підприємств: там загинули троє співробітників.
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