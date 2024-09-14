Росія вдарила 14 вересня по підприємству на Запоріжжі, є загиблі

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники у суботу, 14 вересня, завдали удару по Запорізькій області. Зафіксовано влучання по території сільськогосподарського підприємства, є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Атака на Запоріжжя

"Росіяни знов завдали удару по області.

На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду", — йдеться у повідомленні.

Ворог поцілив по території одного з сільськогосподарських підприємств: там загинули троє співробітників.