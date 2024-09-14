Россия ударила 14 сентября по предприятию в Запорожье, есть погибшие

Последствия обстрела. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА

Российские захватчики в субботу, 14 сентября, нанесли удар по Запорожской области. Зафиксировано попадание по территории сельскохозяйственного предприятия, есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Россияне снова нанесли удар по области.

В этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду", — говорится в сообщении.

Враг попал по территории одного из сельскохозяйственных предприятий: там погибли три сотрудника.