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Росіяни завдали удару по Запоріжжю: у місті чули вибух, в одному з районів помічено дим

22 березня 2023 12:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські окупанти обстрілюють українські міста
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали чергового удару по території Запоріжжя. У одному з районів обстріляного міста місцеві жителі помітили дим, імовірно, на місці влучання.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи у Запоріжжі

Російські окупаційні війська завдали чергового удару по Запоріжжю. Мешканці міста чули кілька вибухів.

Запорізька обласна військова адміністрація попросила запоріжців не поширювати інформацію про наслідки удару.

"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відеоматеріали не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", — наголосили у ЗОВА.

Дим і повторні вибухи

Як повідомив місцевий Telegram-канал "Забор", в одному з районів Запоріжжя був помічений дим — імовірно, на місці влучання російської ракети.

Пізніше у Запоріжжі пролунали повторні вибухи.

Деталі і наслідки "прильотів" встановлюються.

Удар по Хортиці

За інформацією голови Офісу Президента Андрія Єрмака, під ударом опинилися житлові будинки Запоріжжя.

Також окупанти поцілили в острів Хортицю.

Нагадаємо, що у ніч з 17 на 18 березня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому комплексу на північному заході Запоріжжя, у правобережній його частині.

Був зруйнований ресторан у житловому комплексі.

Фото з російських ЗМІ

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