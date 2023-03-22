Россияне нанесли удар по Запорожью: в городе слышали взрыв, в одном из районов замечен дым
Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по территории Запорожья. В одном из районов обстрелянного города местные жители заметили дым, вероятно, на месте попадания.
Об этом сообщает "Суспільне".
-
Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах
-
Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она
-
В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские
-
Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского
-
Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"
-
В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось
-
УДП согласовало переименование первых 12 судов
-
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка
-
Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко
-
Власти Белгородской области заявили об "обстреле ВСУ": погиб мужчина
Взрывы в Запорожье
Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Запорожью. Жители города слышали несколько взрывов.
Запорожская областная военная администрация попросила запорожцев не распространять информацию о последствиях удара.
"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — подчеркнули в ЗОВА.
Дым и повторные взрывы
Как сообщил местный Telegram-канал "Забор", в одном из районов Запорожья был замечен дым — вероятно, на месте попадания российской ракеты.
Позже в Запорожье прогремели повторные взрывы.
Детали и последствия "прилетов" устанавливаются.
Удар по Хортице
По информации главы Офиса Президента Андрея Ермака, под ударом оказались жилые дома Запорожья.
Также оккупанты попали в остров Хортицу.
Напомним, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.
Был разрушен ресторан в жилом комплексе.
Фото из российских СМИ