Россияне нанесли удар по Запорожью: в городе слышали взрыв, в одном из районов замечен дым

Российские оккупанты обстреливают украинские города

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по территории Запорожья. В одном из районов обстрелянного города местные жители заметили дым, вероятно, на месте попадания.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрывы в Запорожье

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Запорожью. Жители города слышали несколько взрывов.

Запорожская областная военная администрация попросила запорожцев не распространять информацию о последствиях удара.

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — подчеркнули в ЗОВА.

Дым и повторные взрывы

Как сообщил местный Telegram-канал "Забор", в одном из районов Запорожья был замечен дым — вероятно, на месте попадания российской ракеты.

Позже в Запорожье прогремели повторные взрывы.

Детали и последствия "прилетов" устанавливаются.

Удар по Хортице

По информации главы Офиса Президента Андрея Ермака, под ударом оказались жилые дома Запорожья.

Также оккупанты попали в остров Хортицу.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.

Был разрушен ресторан в жилом комплексе.



Фото из российских СМИ