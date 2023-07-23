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Росіяни знищили Палац культури в Часовому Ярі, де була гуманітарна допомога

23 липня 2023 13:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Часів Яр і знищили Палац культури, де знаходилася гуманітарна допомога
Знищений Палац культури в Часовому Яру. Фото: Павло Кириленко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 23 липня російські терористи обстріляли Часів Яр, що на Донеччині. Ворожим вогнем було знищено місцевий Палац культури, де була гуманітарна допомога і надавали медичну допомогу. 

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Повідомляється, що на місце події відразу приїхали рятувальники. Однак, вони були вимушені зупинити роботу через те, що окупанти не переставали обстрілювати місто. 

"Окупанти відкрили вогонь по місту вдосвіта — касетними боєприпасами. Зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки рашисти не припиняли стріляти", — йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу будівля Палацу культури згоріла. Також окупанти знищили гуманітарну допомогу та медичне обладнання, що було всередині. 

На щастя, обійшлося без жертв.  

  • Знищений Палац культури в Часовому Яру. Фото: Павло Кириленко\Telegram
  • Знищений Палац культури в Часовому Яру. Фото: Павло Кириленко\Telegram
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Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

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