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Россияне уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, где находилась гуманитарная помощь

23 июля 2023 13:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли Часов Яр и уничтожили Дворец культуры, где находилась гуманитарная помощь
Уничтоженный Дворец культуры в Часовом Яру. Фото: Павел Кириленко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 23 июля российские террористы обстреляли Часов Яр на Донетчине. Вражеским огнем был уничтожен местный Дворец культуры, где находилась гуманитарная помощь и оказывали медицинскую помощь.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Россияне обстреляли Часов Яр

Сообщается, что на место происшествия сразу приехали спасатели. Однако они были вынуждены остановить работу из-за того, что оккупанты не переставали обстреливать город.

"Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете кассетными боеприпасами. Разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять", — говорится в сообщении.

В результате обстрела здание Дворца культуры сгорело. Также оккупанты уничтожили гуманитарную помощь и находившееся внутри медицинское оборудование.

К счастью, обошлось без жертв.  

  • Уничтоженный Дворец культуры в Часовом Яру. Фото: Павел Кириленко\Telegram
  • Уничтоженный Дворец культуры в Часовом Яру. Фото: Павел Кириленко\Telegram
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Напомним, в ночь на 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

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