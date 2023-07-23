Россияне обстреляли Часов Яр и уничтожили Дворец культуры, где находилась гуманитарная помощь

Уничтоженный Дворец культуры в Часовом Яру. Фото: Павел Кириленко\Telegram

Утром 23 июля российские террористы обстреляли Часов Яр на Донетчине. Вражеским огнем был уничтожен местный Дворец культуры, где находилась гуманитарная помощь и оказывали медицинскую помощь.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Сообщается, что на место происшествия сразу приехали спасатели. Однако они были вынуждены остановить работу из-за того, что оккупанты не переставали обстреливать город.

"Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете — кассетными боеприпасами. Разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять", — говорится в сообщении.

В результате обстрела здание Дворца культуры сгорело. Также оккупанты уничтожили гуманитарную помощь и находившееся внутри медицинское оборудование.

К счастью, обошлось без жертв.

Уничтоженный Дворец культуры в Часовом Яру. Фото: Павел Кириленко\Telegram

Уничтоженный Дворец культуры в Часовом Яру. Фото: Павел Кириленко\Telegram 1/2 _ 2

Напомним, в ночь на 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".