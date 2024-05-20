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Росіяни знову скаржаться на вибухи в Шебекіно — що відомо

20 травня 2024 16:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни знову скаржаться на вибухи в Шебекіно — що відомо
Дим над містом Шебекіно Бєлгородської області РФ. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В російському місті Шебекіно, що у Бєлгородській області, було чути вибухи. РосЗМІ повідомляють, що це була робота ППО.

Про це пишуть російські Telegram-канали в понеділок, 20 травня.

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Вибухи у Шебекіно 20 травня 

РосЗМІ повідомляють, що над територією Бєлгородської області близько 13.00 спрацювала система ППО. Російські військовослужбовці нібито знищили американську протирадіолокаційну ракету HARM.

Де саме була збита повітряна ціль, невідомо. Також не повідомляються про якісь наслідки.

Раніше 17 травня  росЗМІ повідомляли, що Бєлгородську область атакували дронами. Внаслідок цього начебто є загиблі й постраждалі, а також зайнялась автозаправна станція.

Також ми розповідали, у російській столиці Москві зайнялась пожежа в будівлі управління району Соколина гора. Однак у російському МНС стверджували про займання в "торгово-офісній будівлі".

вибух
росіяни
ППО
Бєлгородська область
війна в Україні
Росія

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