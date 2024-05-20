Россияне снова жалуются на взрывы в Шебекино — что известно

Дым над городом Шебекино в Белгородской области РФ. Фото: скриншот с видео

В российском городе Шебекино в Белгородской области были слышны взрывы. РосСМИ сообщают, что это была работа ПВО.

Об этом пишут российские Telegram-каналы в понедельник, 20 мая.

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РосСМИ сообщают, что над территорией Белгородской области около 13:00 сработала система ПВО. Российские военнослужащие якобы уничтожили американскую противорадиолокационную ракету HARM.

Где именно была сбита воздушная цель, неизвестно. Также не сообщаются о каких-либо последствиях.

Ранее 17 мая росСМИ сообщали, что Белгородскую область атаковали дронами. В результате якобы погибшие и пострадавшие, а также занялась автозаправочная станция.

Также мы рассказывали, что в российской столице Москве загорелся пожар в здании управления района Соколиная гора. Однако в российском МЧС утверждали, что возгорание в "торгово-офисном здании".