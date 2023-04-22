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Російська "еліта" шукає контакти з Україною: дані розвідки

22 квітня 2023 12:49
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Російська "еліта" шукає контакти з Україною: дані розвідки
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.Фото: Віктор Ковальчук/ УНІАН
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У Росії представники так званих "еліт" бояться за своє майбутнє, тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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"Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою", — сказав Юсов.

Він зазначив, що насамперед росіяни роблять ці зусилля для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності.

"Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів", — сказав представник розвідки.

За прогнозом ГУР МО України, що більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, то більше буде таких контактів.

"Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності... Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, нещодавно журналісти знайшли маєтки російської еліти на Лазурному березі. 

Проте після повномасштабного вторгнення РФ вони більше не можуть відвідувати країни Європейського Союзу через санкції, а їхні маєтки здебільшого перебувають під арештом.

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