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Российская "элита" ищет контакты с Украиной: данные разведки

22 апреля 2023 12:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российская "элита" ищет контакты с Украиной: данные разведки
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: Виктор Ковальчук/ УНИАН
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В России представители так называемых "элит" боятся за свое будущее, поэтому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения РФ.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", — сказал Юсов.

Он отметил, что, прежде всего, россияне предпринимают эти усилия для того, чтобы избежать возможного будущего привлечения к ответственности.

"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки жителей кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", — сказал представитель разведки.

По прогнозу ГУР МО Украины, чем больше будут успехи украинских сил безопасности и обороны, тем больше будет таких контактов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, недавно журналисты обнаружили имения российской элиты на Лазурном берегу.

Однако после полномасштабного вторжения РФ они больше не могут посещать страны Европейского Союза из-за санкций, а их поместья в основном находятся под арестом.

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