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Російське Шебекіно потрапило під обстріл, пошкоджена ЛЕП

31 жовтня 2023 23:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Російське Шебекіно потрапило під обстріл, пошкоджена ЛЕП
Наслідки обстрілу у Шебекіно. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російське місто Шебекіно, що у Бєлгородській області, потрапило під обстріл. Там є влучання. Зокрема, повідомляється про влучання у лінію електропередач. 

Про це пише Telegram-канал ASTRA.

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Обстріл Шебекіно

Близько опівночі 1 листопада стало відомо про обстріл російського міста  Шебекіно. Там є пошкодження ЛЕП.

"Осколками снарядів вибиті вікна, поселені фасади і забори в 3-х приватних домовладенях, а також пошкоджена лінія електропередачі", — написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. 

Обстріл Шебекіно
Повідомлення губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Фото: скриншот

Нагадаємо,  у Росії поскаржились на обстріли Шебекіно Бєлгородської області. Там стверджують, що "ЗСУ обстріляли одне із підприємств міста".

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