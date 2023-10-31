Російське Шебекіно потрапило під обстріл, пошкоджена ЛЕП
31 жовтня 2023 23:56
Наслідки обстрілу у Шебекіно. Фото: скриншот
Російське місто Шебекіно, що у Бєлгородській області, потрапило під обстріл. Там є влучання. Зокрема, повідомляється про влучання у лінію електропередач.
Про це пише Telegram-канал ASTRA.
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Близько опівночі 1 листопада стало відомо про обстріл російського міста Шебекіно. Там є пошкодження ЛЕП.
"Осколками снарядів вибиті вікна, поселені фасади і забори в 3-х приватних домовладенях, а також пошкоджена лінія електропередачі", — написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Нагадаємо, у Росії поскаржились на обстріли Шебекіно Бєлгородської області. Там стверджують, що "ЗСУ обстріляли одне із підприємств міста".
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