Російське Шебекіно потрапило під обстріл, пошкоджена ЛЕП

Наслідки обстрілу у Шебекіно. Фото: скриншот

Російське місто Шебекіно, що у Бєлгородській області, потрапило під обстріл. Там є влучання. Зокрема, повідомляється про влучання у лінію електропередач.

Про це пише Telegram-канал ASTRA.

Читайте також:

Обстріл Шебекіно

Близько опівночі 1 листопада стало відомо про обстріл російського міста Шебекіно. Там є пошкодження ЛЕП.

"Осколками снарядів вибиті вікна, поселені фасади і забори в 3-х приватних домовладенях, а також пошкоджена лінія електропередачі", — написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Повідомлення губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії поскаржились на обстріли Шебекіно Бєлгородської області. Там стверджують, що "ЗСУ обстріляли одне із підприємств міста".