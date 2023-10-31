Российское Шебекино попало под обстрел, повреждена ЛЭП
31 октября 2023 23:56
Последствия обстрелов в Шебекино. Фото: скриншот
Российский город Шебекино, расположенный в Белгородской области, попал под обстрел. Там есть попадания. В частности, сообщается о попадании в линию электропередач.
Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.
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Обстрел Шебекино
Около полуночи 1 ноября стало известно об обстреле российского города Шебекино. Там есть повреждение ЛЭП.
"Осколок снарядов выбиты окна, поселены фасады и заборы в 3-х частных домовладениях, а также повреждена линия электропередачи", — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, в России пожаловались на обстрелы Шебекино Белгородской области. Там утверждают, что "ВСУ обстреляли одно из предприятий города".
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