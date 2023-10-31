Российское Шебекино попало под обстрел, повреждена ЛЭП

Последствия обстрелов в Шебекино. Фото: скриншот

Российский город Шебекино, расположенный в Белгородской области, попал под обстрел. Там есть попадания. В частности, сообщается о попадании в линию электропередач.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

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Обстрел Шебекино

Около полуночи 1 ноября стало известно об обстреле российского города Шебекино. Там есть повреждение ЛЭП.

"Осколок снарядов выбиты окна, поселены фасады и заборы в 3-х частных домовладениях, а также повреждена линия электропередачи", — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Фото: скриншот

Напомним, в России пожаловались на обстрелы Шебекино Белгородской области. Там утверждают, что "ВСУ обстреляли одно из предприятий города".