Військовий експерт: ворог продовжує спроби оточити Бахмут, тисне під Авдіївкою та окопується в Криму

Ситуація на фронтах динамічна, але повністю контролюється ЗСУ

За офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 5410 російських окупантів, 43 танки і 91 броньовану машину, 99 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 55 БпЛА, 6 гелікоптерів, 5 літаків, 54 артилерійські системи, 9 РСЗВ, 9 одиниць спеціальної техніки та 1 засіб ППО, 47 крилатих ракет і 1 судно.

Про ситуацію на фронтах за тиждень Новини.LIVE розповів військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Тиждень був доволі буремний, але найбільше він вразив (у прямому і переносному сенсі) 26 січня, коли Україна вкотре піддалася масованій ракетній атаці. Чого відносно давно не було. Варто зазначити, що вперше за останні п'ять місяців агресор застосував проти України свої новітні гіперзвукові ракети Х-47 "Кинджал". Тим часом українські протиповітряні Сили опинилися на висоті: із 55 ракет різних типів, які ворог випустив по Україні, було збито 47.

У Білорусі почали "розсмоктуватися" мобілізовані росіяни

На території Республіки Білорусь впродовж минулого тижня приблизно вдвічі скоротилася присутність підрозділів путінської армії: з майже 12 тисяч осіб залишилося близько 6 тисяч.

"Це свідчить про те, що підрозділи з мобілізованих росіян, які проходили бойове злагодження виведені, зокрема, на Луганщину. Інші підрозділи "чмобіків", але в значно меншій кількості, заїхали на доукомплектування та підготовку", — пояснив Селезньов.

Владислав Селезньов

Разом з тим, зауважив він, на даний час присутність ударного угруповання російських окупаційних військ на території Білорусі не спостерігається.

Росіяни підсилили охорону власного кордону

На російських територіях, що межують з Україною на півночі, — це Брянська, Курська та Бєлгородська області — ударних формувань також не зафіксовано. Там спостерігається присутність так званої територіальної оборони, яка виконує функції з підсилення охорони російського кордону.

Водночас ворог продовжує обстріли зі своєї території з артилерійської зброї українських прикордонних населених пунктів у Чернігівській, Сумській і Харківській областях.

Під Кремінною йдуть важкі бої

Між тим, значно погіршилася ситуація на Луганщині. Зокрема, на напрямку від Сватового до Кремінної. Росіяни підтягнули туди резерви. Найперше йдеться про десантні війська.

Так, під Кремінною, безпосередньо в лісах навколо неї, йдуть важкі бої, але там спостерігається певне просування українських Сил оборони. Навіть російські резерви неспроможні зупинити наш наступ у тому місці.

ЗСУ біля Кремінної. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Бахмуті йдуть вуличні бої

Разом з тим, набагато складніша ситуація в районі Бахмута, який нині став головним місцем зосередження путінської орди.

Зі сходу та півдня вони намагаються атакувати наші позиції, бої йдуть вже в окремих районах цього населеного пункту.

Ворог сконцентрував там не лише артилерію, але і почав частіше використовувати штурмову авіацію. Їй активно протистоять наші Сили протиповітряної оборони.

Під Соледаром агресор не встигає поповнювати ресурси

На цьому тижні ми організовано відійшли з Соледара на нові облаштовані позиції.

Росіяни намагаються тиснути, але через те, що зазнають шалених втрат, не встигають відновити ресурси, щоб продовжити спроби просуватися вперед.

До того ж ситуацію ускладнює дефіцит артилерійських боєприпасів. Це також є однією з причин частого використання ворогом штурмової авіації.

ЗСУ. Фото: Serhii Nuzhnenko / REUTERS

У Мар'їнці ЗСУ тіснять окупантів

Під Авдіївкою в районі Красногорівки тривають бої. У Мар'їнці ситуація стабілізувалася, й українська армія навіть посунула окупантів із деяких вулиць.

У Красногорівці ситуація дещо складніша, оскільки на ній російське командування сконцентрувало увагу, щоб спробувати взяти Авдіївку в оперативне оточення.

"Ситуація там складна, але не критична", — запевнив Селезньов.

Також він повідомив про те, що знову пожвавилися бої в районі Вугледара, де активізувалися ворожі підрозділи морської піхоти з Камчатки та Далекого Сходу росії.

"Вони свого часу отримали струсу від наших десантників, але зараз трохи оговталися, підтягнули резерви і намагаються атакувати наші позиції. Однак без результату та без успіху", — констатував Селезньов.

Під Запоріжжям ворог сконцентрував десятки БтГр

На території Запорізької області сконцентровано від 25 до 27 батальйонно-тактичних груп противника. Вони перебувають у різному ступені забезпеченості та укомплектованості. Але, з усім тим, вибудували класичний бойовий ешелонований порядок із двох ліній.

За словами військового, фактично у такий спосіб вони можуть як наступати, так і тримати оборону. А бойові дії у вигляді розвідки боєм спрямовані на те, щоб спробувати з'ясувати щільність наших бойових порядків і виходити з того чи йти в атаку, чи продовжувати посилювати оборонні позиції в районах Василівки, Токмака та Мелітополя.

Окупанти прискорили темпи зведення укріплень у Криму

На Півдні Херсонщини час від часу до ворога прилітають наші "подарунки", внаслідок чого у нього стається "бавовна" на військових об'єктах.

Крім того, відбуваються бої на островах у дельті Дніпра.

"Говорити про належність комусь зі сторін цих територій не зовсім коректно", — зауважив аналітик.

Водночас військовий експерт зазначив, що на півночі Криму ворог почав активніше використовувати матеріально-технічні та людські ресурси.

"Це свідчить про підготовку до оборони півострова", — сказав експерт.

Крім того, на всіх полігонах Криму агресор проводить підготовку та тренування мобілізованих. Також триває фортифікаційне інженерне обладнання тамтешніх територій.

Таким чином можна зробити висновок, резюмував Селезньов, що ситуація впродовж останнього тижня на полі бою склалася динамічна, але повністю контролюється українськими Силами оборони.