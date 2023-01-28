Военный эксперт: враг продолжает попытки оцепить Бахмут, давит под Авдеевкой и окопается в Крыму

Ситуация на фронтах динамична, но полностью контролируется ВСУ

По официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 5410 российских оккупантов, 43 танка и 91 бронированную машину, 99 единиц автомобильной техники и цистерн, 55 БпЛА, 6 вертолетов, 5 вертолетов, 5 РСЗО, 9 единиц специальной техники и 1 средство ПВО, 47 крылатых ракет, 1 судно.

О ситуации на фронтах за неделю Новини.LIVE рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Неделя была довольно бурной, но больше всего она поразила (в прямом и переносном смысле) 26 января, когда Украина в очередной раз подверглась массированной ракетной атаке. Чего относительно давно не было. Стоит также отметить, что впервые за последние пять месяцев агрессор применил против Украины свои новейшие гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал". Между тем, украинские противовоздушные Силы оказались на высоте: из 55 ракет разных типов, которые враг выпустил по Украине, было сбито 47.

В Беларуси начали "рассасываться" мобилизованные россияне

На территории Республики Беларусь в течение прошлой недели примерно вдвое сократилось присутствие подразделений путинской армии: из почти 12 тысяч человек осталось около 6 тысяч.

"Это свидетельствует о том, что подразделения из мобилизованных россиян, которые проходили боевое слаживание, выведены, в частности, на Луганщину. Другие подразделения "чмобиков", но в значительно меньшем количестве, заехали на доукомплектование и подготовку", — пояснил Селезнев.

Владислав Селезнев

Вместе с тем, отметил он, в настоящее время присутствие ударной группировки российских оккупационных войск на территории Беларуси не наблюдается.

Россияне усилили охрану собственной границы

На российских территориях, что граничат с Украиной на севере, — это Брянская, Курская и Белгородская области — ударные формирования также не зафиксированы. Там наблюдается присутствие так называемой территориальной обороны, которая выполняет функции по усилению охраны российской границы.

В то же время враг продолжает обстрелы со своей территории из артиллерийского оружия украинских пограничных населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Под Кременной идут тяжелые бои

Между тем, значительно ухудшилась ситуация в Луганской области. В частности, на направлении от Сватово до Кременной. Россияне подтащили туда резервы. В первую очередь речь идет о десантных войсках.

Так, под Кременной, непосредственно в лесах вокруг нее, идут тяжелые бои, но там наблюдается определенное продвижение украинских Сил обороны. Даже российские резервы не способны остановить наше наступление в этом месте.

ВСУ возле Кременной. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Бахмуте идут уличные бои

Вместе с тем, гораздо сложнее ситуация в районе Бахмута, который в настоящее время стал главным местом сосредоточения путинской орды.

С востока и юга они пытаются атаковать наши позиции, бои идут уже в отдельных районах этого населенного пункта.

Враг сконцентрировал там не только артиллерию, но и стал чаще использовать штурмовую авиацию. Ей активно противостоят наши Силы противовоздушной обороны.

Под Соледаром агрессор не успевает пополнять ресурсы

На этой неделе мы организованно отошли из Соледара на новые обустроенные позиции. Россияне пытаются давить, но из-за огромных потерь не успевают восстановить ресурсы, чтобы продолжить попытки продвигаться вперед.

К тому же ситуацию усугубляет дефицит артиллерийских боеприпасов. Это также одна из причин частого использования врагом штурмовой авиации.

ВСУ. Фото: Serhii Nuzhnenko / REUTERS

В Марьинке ВСУ теснят оккупантов

Под Авдеевкой, в районе Красногоровки, продолжаются бои. В Марьинке ситуация стабилизировалась, и даже украинская армия отбросила оккупантов с некоторых улиц.

В Красногоровке ситуация несколько сложнее, поскольку на ней российское командование сконцентрировало внимание на попытке взять Авдеевку в оперативное окружение.

"Ситуация там сложная, но не критическая", — заверил Селезнев.

Также он сообщил о том, что снова оживились бои в районе Угледара, где активизировались вражеские подразделения морской пехоты с Камчатки и Дальнего Востока россии.

"Они в свое время получили затрещину от наших десантников, но сейчас немного пришли в себя, подтянули резервы и пытаются атаковать наши позиции. Однако без результата и без успеха", — констатировал Селезнев.

Под Запорожьем враг сконцентрировал десятки БтГр

На территории Запорожской области сконцентрировано от 25 до 27 батальонно-тактических групп противника. Они находятся в разной степени обеспеченности и укомплектованности. Но, тем не менее, выстроили классический боевой эшелонированный порядок из двух линий.

По словам военного, фактически таким образом они могут наступать, так и держать оборону.

А боевые действия в виде разведки боем направлены на то, чтобы попытаться выяснить плотность наших боевых порядков и исходить из того, идти ли в атаку или продолжать усиливать оборонные позиции в районах Васильевки, Токмака и Мелитополя.

Оккупанты ускорили темпы возведения укреплений в Крыму

На юге Херсона время от времени к врагу прилетают наши "подарки", в результате чего у него происходит "хлопок" на военных объектах.

Кроме того, проходят бои на островах в дельте Днепра.

"Говорить о принадлежности кому-то из сторон этих территорий не совсем корректно", — отметил аналитик.

В то же время, военный эксперт сообщил, что на Севере Крыма враг начал активнее использовать материально-технические и человеческие ресурсы.

"Это свидетельствует о подготовке к обороне полуострова", — сказал эксперт.

Кроме того, на всех его полигонах Крыма агрессор проводит подготовку и тренировку мобилизованных. Также идет фортификационное инженерное оборудование местных территорий.

Таким образом, можно сделать вывод, резюмировал Селезнев, что ситуация в течение последней неделе на поле боя сложилась динамичная, но полностью контролируется украинскими Силами обороны.