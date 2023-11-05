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Російські командири продають мобілізованих у ПВК, — ISW

5 листопада 2023 15:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські командири продають мобілізованих у ПВК, — ISW
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до армії ворога поступово мобілізовують людей. Як виявилось, окупанти продають таких росіян у деякі приватні військові компанії.

Про це повідомляє ISW.

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Продаж мобілізованих у Росії

Аналітики посилаються на російське видання "Важливі історії", адже його представникам вдалося поспілкуватися з мамою військовослужбовця РФ, який був мобілізований. Громадянин Росії після свого перебування у складі армії був проданий до ПВК "Редут". За інформацією ЗМІ, за нього заплатили 272 долари. 

За словами матері військового, полковник армії РФ "Кожанов" продав одного зі своїх бійців до окремої диверсійно-штурмової бригади "Ветерани", що входить до складу ПВК "Редут".

До того ж родичі окупантів 1440-го мобілізованого полку неодноразово скаржилися на те, що командування передало деякі підрозділи до диверсійно-штурмової бригади "Ветерани".

Нагадаємо, у Росії в'язні, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік. За це відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

Також ми писали, що у Росії приватна військова компанія, яку підтримує держава, вперше намагається вербувати жінок до своїх лав. Новобраниць відправлятимуть на війну в Україні.

Додамо, у Росії продовжують мобілізувати чоловіків. Наразі на війну в Україну забирають понад 20 тисяч громадян РФ щомісяця. 

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