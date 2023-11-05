Российские командиры продают мобилизованных в ЧВК, — ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в армию врага постепенно мобилизуют людей. Как оказалось, оккупанты продают таких россиян в некоторые частные военные компании.

Об этом сообщает ISW.

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Продажа мобилизованных в России

Аналитики ссылаются на российское издание "Важные истории", ведь его представителям удалось пообщаться с мамой мобилизованного военнослужащего РФ. Гражданин России после своего пребывания в составе армии был продан в ЧВК "Редут". По информации СМИ, за него заплатили 272 доллара.

По словам матери военного, полковник армии РФ "Кожанов" продал одного из своих бойцов в отдельную диверсионно-штурмовую бригаду "Ветераны", входящую в состав ЧВК "Редут".

К тому же родственники оккупантов 1440-го мобилизованного полка неоднократно жаловались на то, что командование передало некоторые подразделения в диверсионно-штурмовую бригаду "Ветераны".

Напомним, в России заключенные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет. За это будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.

Также мы писали, что в России частная военная компания, поддерживаемая государством, впервые пытается вербовать женщин в свои ряды. Новобранцев будут отправлять на войну в Украине.

Добавим, в России продолжают мобилизовать мужчин. На войну в Украину забирают более 20 тысяч граждан РФ ежемесячно.