Российские командиры продают мобилизованных в ЧВК, — ISW
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в армию врага постепенно мобилизуют людей. Как оказалось, оккупанты продают таких россиян в некоторые частные военные компании.
Об этом сообщает ISW.
Продажа мобилизованных в России
Аналитики ссылаются на российское издание "Важные истории", ведь его представителям удалось пообщаться с мамой мобилизованного военнослужащего РФ. Гражданин России после своего пребывания в составе армии был продан в ЧВК "Редут". По информации СМИ, за него заплатили 272 доллара.
По словам матери военного, полковник армии РФ "Кожанов" продал одного из своих бойцов в отдельную диверсионно-штурмовую бригаду "Ветераны", входящую в состав ЧВК "Редут".
К тому же родственники оккупантов 1440-го мобилизованного полка неоднократно жаловались на то, что командование передало некоторые подразделения в диверсионно-штурмовую бригаду "Ветераны".
Напомним, в России заключенные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет. За это будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.
Также мы писали, что в России частная военная компания, поддерживаемая государством, впервые пытается вербовать женщин в свои ряды. Новобранцев будут отправлять на войну в Украине.
Добавим, в России продолжают мобилизовать мужчин. На войну в Украину забирают более 20 тысяч граждан РФ ежемесячно.
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