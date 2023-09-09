Російські коміки Азамат Мусагалієв та Денис Дорохов відвідали так звану "ДНР"

Російські артисти Азамат Мусагалієв та Денис Дорохов. Фото: росЗМІ

У так званій "ДНР" провели святковий концерт "до 80-річчя звільнення Донбасу". У заході взяли участь як відверті любителі Путіна, так і артисти, які раніше не коментували тему війни в Україні на пряму, серед них — російські коміки Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Коміки Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов , які раніше мовчали про війну в Україні, взяли участь у концерті з нагоди "звільнення Донбасу", тим самим підтримавши Путіна.

Російські гумористи взяли участь у концерті у меморіальному комплексі "Саур-Могила".

"У нас було спілкування безпосередньо із військовослужбовцями, які захищають цю землю. І хочу сказати про головну особливість: вони говорять серцем, дуже душевні люди", — зазначив Дорохов.

Сподобалось виступати на окупованій території і Мусагалієву.

"Хочеться додати до слів Дениса, що люди, які з гумору, бачать, коли людина усміхається, це справжня нагорода для нас. І коли ми зустрічаємо таких людей, які посміхаються очима та серцем, а ці люди так і роблять, це дуже надихає. Тому дякую їм велике, дуже приємно було сьогодні з ними поспілкуватися", — заявив він.

До того ж на концерті у так званій "ДНР" виступили SHAMAN, Григорій Лепс, Ірина Дубцова та інші артисти, а також "учасники спецоперації, які виконали авторські пісні".

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